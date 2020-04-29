Москва, , 18:52 — REGNUM В военных учениях Северного флота в Баренцевом море будут задействованы более 15 кораблей и судов, сообщает 29 апреля пресс-служба флота.

По информации пресс-службы, одновременно в морских полигонах боевой подготовки Северного флота будут организованы учения соединений Кольской флотилии разнородных сил.

«Более 15 кораблей и судов обеспечения Северного флота выполнят задачи тактических учений в Баренцевом море. Одновременно в морских полигонах боевой подготовки Северного флота будут действовать 10 кораблей различных соединений Кольской флотилии разнородных сил», — указано в сообщении пресс-службы.

В ходе учений три минно-тральные группы, а также большие десантные корбали «Александр Отраковский» и «Кондопога» «проведут учение в составе минной заградительной группы и отработают учебную постановку мин».

Кроме того, малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест», а также большой противолодочный корабль «Североморск» выполнят ряд технических и учебно-боевых задач, включая отработку взаимодействия с авиацией.

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