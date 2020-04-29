Москва, , 18:50 — REGNUM Северная Корея живёт в состоянии постоянной боевой готовности, и там отработаны схемы передачи власти на случай форс-мажорных ситуаций, считает заявил руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«КНДР — страна очень специфическая и закрытая. Единственно, надо чётко понимать, что на случай неожиданных обстоятельств и форс-мажоров у них есть отработанные схемы, что и как делать, — сказал Воронцов. — Конечно, политический лидер в КНДР занимает особое место, и на вождя замкнуто очень много, гораздо больше, чем в других странах, но у них есть механизмы, которые будут задействованы в случае, если с руководителем государства что-то произойдёт. Они живут в состоянии постоянной боевой готовности. А что это значит? Это значит, и вождь может погибнуть в любую минуту. Северяне допускают, что такое возможно, и они уже отработали схемы действий — как передавать власть, кто будет его замещать».

Как подчеркнул Воронцов, внезапная смерть руководителя НДР не застанет их врасплох.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из главных ежедневных газет Северной Кореи — «Нодон Синмун» — вышла снова без фотографии лидера КНДР Ким Чен Ына 28 апреля.