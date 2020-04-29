Минск, , 18:49 — REGNUM Официальный Минск поставил вопрос о пересмотре стоимости поставок российского газа для Белоруссии. Однако Москва исходит из межправительственных договорённостей и подписанного контракта, заявил в опубликованном 29 апреля интервью министр энергетики России Александр Новак.

«Мы исходим из того, что в начале года достигнуты договорённости по цене на газ для белорусских потребителей до конца 2020 года. И эта цена зафиксирована в соответствующем протоколе между правительством Белоруссии и «Газпромом», и в контрактах между хозяйствующими субъектами, там тоже пересмотра никакого не предполагается. Наши компании взаимодействуют в соответствии с подписанными документами — цена $127 за тысячу кубометров», — сказал министр.

В опубликованном «Интерфаксом» интервью глава Минэнерго РФ также оценил возможность увеличения поставок нефти в Белоруссию. Новак отметил, что «поскольку относительно поздно было принято решение нашими белорусскими партнерами о заключении контрактов с нашими компаниями», то часть объёмов была распределена по другим экспортным направлениям.

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Напомним, 23 апреля Александр Лукашенко обвинил Россию в падении ВВП Белоруссии. До этого Лукашенко неоднократно ставил вопрос о снижении стоимости российского газа для Белоруссии.

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До этого, в конце 2019 года Лукашенко заблокировал подписание парафированных Минском и Москвой «дорожных карт» по углублению экономической интеграции, застопорив реализацию договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Он также потребовал от российских партнёров снизить цены на углеводороды и, получив отказ, запретил подписывать контракты на импорт нефти и газа из России.