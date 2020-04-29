Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Вооружённые силы США были особенно не готовы работать с правительствами принимающих стран для создания эффективных местных сил безопасности. Об этом пишет военный портал Defense-Aerospace.com со ссылкой на независимый ресурс Project On Government Oversight.

Издание пишет о провалах политики военного строительства США на территории Ирака и Афганистана: «Результаты от этих усилий, не обнадеживают: иракская армия практически распалась, сражаясь с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году, несмотря на восемь лет обучения под руководством США и 25 миллиардов долларов военной помощи.

Афганистан не намного лучше: талибы контролируют большую часть страны, а афганские национальные силы обороны и безопасности скованы множеством проблем от коррупции до широко распространенного дезертирства, а также нехватки средств скромного бюджета страны на поддержание силовых структур».

Ресурс Project On Government Oversight в конечном итоге делает вывод: «Американские военные очень хорошо умеют только убивать людей и разрушать … но когда ситуация требует чего-то иного, кроме чрезмерной военной мощи, усилия Соединённых Штатов далеко не всегда достигают успеха».

Также высказывается мнение, что сокращение продолжительности войны в Афганистане хотя бы на один год спасло бы американским налогоплательщикам более 50 миллиардов долларов, не говоря уже о спасённых жизнях.