Москва, , 18:43 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 апреля после видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС заявил, что Евросоюз так и не представил ни одного доказательства якобы имевших место случаев дезинформации со стороны России в связи с пандемией коронавируса.

«О дезинформации, которая якобы распространяется нашими странами по поводу всего, что происходит с коронавирусом, мне даже комментировать это не вполне корректно, потому что ни единого факта, который подтверждал бы такие утверждения, нам предъявлено не было», — сказал Лавров.

Тем временем в Польше уже месяц бурно обсуждают якобы имеющую место «российскую дезинформацию» по коронавирусу.

Напомним, в декабре 2019 года, после слов президента России Владимира Путина об «антисемитской свинье» польские официальные лица больше месяца повторяя мантру «историческая ложь России». Правда, ни одного доказательства лжи предоставить не смогли. Даже и не пытались.