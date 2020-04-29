Киев, , 18:38 — REGNUM Вопрос назначения Михаила Саакашвили в правительство Украины окончательно будет решаться в четверг, 30 апреля, утром, заявил в своем комментарии 29 апреля украинский политолог Владимир Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 29 апреля руководство Рады официально утвердило проведение 30 апреля внеочередной сессии украинской парламента. Вместе с тем, сейчас в повестке дня грядущего заседания кадровые вопросы не значатся.

«Если на заседание фракции придет Зеленский и будет агитировать за Саакашвили, то кандидатуру все-таки будут продвигать. Но для этого нужна поддержка не менее 180 депутатов от «Слуги народа» (СН), что при активной поддержке Зеленского вполне возможно, и 50 депутатов из других фракций и депутатских групп, что сложновато», — отмечает Фесенко.

По его словам, гарантированно за Саакашвили из других фракций и депутатских групп можно собрать около 30 голосов, но тогда от СН нужно уже не менее 200 голосов всего для утверждения кандидатуры необходимо обеспечить минимум 226 голосов — ред.)

Фесенко также подтверждает информацию ряда украинских СМИ и экспертов, что если в парламенте в итоге не будет голосов за назначение Саакашвили вице-премьером, то для него будет «другая почетная должность, но без утверждения в парламенте».

ИА REGNUM напоминает, что о возможном назначении экс-президента Грузии в правительство Украины стало известно 22 апреля, но во фракции «Слуга народа» не нашлось необходимых голосов в его поддержку. 28 апреля некоторые эксперты уже заявили, что вопрос фактически снят с повестки дня. Отмечалось, что в том числе голосов за назначение нет потому, что президентВладимир Зеленскийрешил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили.