Москва, , 18:27 — REGNUM В Госдуме угрозы в адрес газового проекта «Северный поток-2» со стороны Украины расценили как отработку политического заказа от США, аналогичного тому, который Вашингтон поручил властям Польши, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

«Как будут выглядеть «максимальные усилия» Киева в противодействии завершению «Северного потока-2» мы, очевидно, вскоре увидим», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Депутат убежден, что несмотря на препятствия, которые чинят российско-европейскому газовому проекту русофобское лобби в Европе и США, он будет завершен и запущен.

«Украине, видимо, придется искать новые формы антироссийской пропаганды», — добавил парламентарий.

Если Россия завершит строительство газопровода «Северный поток-2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится. Об этом в интервью РБК заявил глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон.