Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Расследования в отношении ВОЗ и Китая в ситуации с пандемией будут проводить американские спецслужбы, передаёт 29 апреля NBC.

Соответствующее распоряжение получено из президентской администрации США. Спецслужбы (ЦРУ, АНБ, РУМО) должны выяснить, скрывали или не скрывали Китай и ВОЗ информацию о коронавирусе.

В частности, спецслужбы должны установить, какие данные были у ВОЗ относительно лабораторий в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США обвиняют ВОЗ и Китай в том, что из-за их действий распространение коронавируса приняло масштаб пандемии. Вашингтон также хочет получить доступ к лабораториям в Ухане.

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