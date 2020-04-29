Рига, , 18:15 — REGNUM Конституционный суд Латвии в удалённом режиме рассматривает дело о запрете образовательных программ на русском языке в частных вузах страны. Об этом пишет 29 апреля портал LSM.

По данным журналистов, в ходе процесса правозащитники пытаются отстоять принципы академической свободы в деле выбора языка обучения. В свою очередь, представители министерств образования и юстиции Латвии настаивают на полной законности языкового запрета.

Вчера экс-министр образования Латвии Карлис Щадурскис, выступая в Конституционном суде в качестве приглашённого эксперта, заявил, что преподавание на русском языке не имеет смысла, так как на русском языке не проводиться никаких научных конференций.

Слушание дела продолжится 5 мая.

Напомним, с сентября 2020 года в Латвии будет запрещено преподавать в школах на русском языке. Закон об этом принят и вступил в силу. Конституционный суд Латвии признал его соответствующим законодательству.