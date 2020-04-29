Москва, , 18:00 — REGNUM Любая ракетная атака с борта подводных лодок ВМС США, вне зависимости от мощности боезаряда, повлечет ответный ядерный удар России, заявила 29 апреля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такими словами она прокомментировала размещённую на сайте госдепа США публикацию о перевооружении части подводных ракетоносцев ракетами с ядерными зарядами «малой мощности».

«Любая атака с применением американской баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), вне зависимости от характеристик ее оснащения, будет воспринято как нападение с применением ядерного оружия», — сказала Мария Захарова.

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала должны понимать, что, согласно российской военной доктрине, подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что этот шаг Вашингтона Москва расценивает как опасный элемент дестабилизации, направленный на «стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведёт к снижению ядерного порога».

Как сообщало ИА REGNUM, в США принята новая доктрина применения ядерного оружия. В её рамках рассматривается вероятность того, что ядерный удар ограниченной мощности может не привести к полномасштабной ядерной войне.

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