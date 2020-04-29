Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Бывшая соседка Тары Рид, женщины, которая обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии, рассказала, что Рид говорила ей о предполагаемом нападении в середине 1990-х гг. Об этом сообщает CNN.

Заявление соседки, Линды Лакасс, стало первым подробным и записанным подтверждением обвинения Рид против предполагаемого кандидата от Демократической партии в президенты США.

Линда Лакасс сказала, что она помнит, как вышла из своего дома, чтобы покурить — это был 1995 или 1996 год. Лакасс сказала, что она часто сидела на крыльце и курила, и что именно в этот день она плакала, обсуждая с Рид борьбу за опеку над своими детьми. Рид тоже заплакала, и начала говорить о Джо Байдене. Лакасс мало знала о нем. По ее словам, Тара Рид рассказала, что несколько лет назад, когда Рид работала в Вашингтоне, Байден физически домогался до нее.

Кампания Байдена ранее опровергла утверждение Рид о том, что Байден применил к ней нежелательное действие в 1993 году, когда она была помощником в его сенатском кабинете. В ответ на просьбу прокомментировать слова Лакасс кампания Байдена сослалась на заявление, ранее опубликованное заместителем руководителя кампании Кейт Бедингфилд.

«Вице-президент Байден посвятил свою общественную жизнь изменению культуры и законов, касающихся насилия в отношении женщин, — гласит заявление. — Он твердо верит, что женщины имеют право быть услышанными и выслушанными с уважением». В заявлении указывается, что обвинение Тары Рид не соответствует действительности, того, о чем она говорит, не происходило.