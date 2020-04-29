Вильнюс, , 17:46 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 29 апреля, вручил верительные грамоты новому чрезвычайному и полномочному послу Литвы в России Эйтвидасу Баярунасу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Президент и посол обсудили развитие литовско-российских отношений, экономических и культурных связей, а также вопросы оказания помощи в сфере просвещения на литовском языке, поддержания и укрепления связей с литовской диаспорой в России», — отметила пресс-служба Науседы.

Эйтвидас Баярунас вступает в должность 4 мая. Ранее дипломат работал послом в Швеции, генеральным консулом Литвы в Санкт-Петербурге. Эйтвидас Баярунас награжден Рыцарским крестом ордена «За заслуги перед Литвой», а также удостоен государственных наград Швеции, Эстонии и Португалии.

В 2008 году Баярунас, который на тот момент возглавлял Генконсульство Литвы в Санкт-Петербурге, в интервью ИА REGNUMпозиционировал Литву, как «знатоков СССР», рассуждал об общей истории и в целом благожелательно и дипломатично подчёркивал важность взаимоотношений между двумя странами.

С годами риторика Баярунаса значительно изменилась. Уже в июне 2019 года он пугал общественность «провокациями России» после начала действия бесплатных электронных виз в Калининградскую область, с сентября 2017 года «боролся с гибридными угрозами со стороны России», а ещё в 2011 году публично запугивал угрозой БелАЭС, которой официальные власти Литвы запугивают по сегодняшний день.