Москва, , 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Жирнова новым послом России в Афганистане. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Жирнова Дмитрия Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Афганистан», — говорится в документе.

Другим указом Владимир Путин освободил Александра Мантыцкого от должности посла в Афганистане, которую он занимал с ноября 2014 года.

Согласно информации на официальном сайте МИД России, Дмитрий Жирнов ранее работал советником-посланником в посольстве России в США.