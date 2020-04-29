Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Новые правила, которые анонсировал в своем твиттере мэр Нью-Йорка Билл де Бласио, вызвали гневную реакцию ряда американских политиков — равно как и мотивировка этих правил.

«Мое сообщение еврейскому сообществу, и всем сообществам, такое простое: время для предупреждений прошло», — пишет де Бласио, уточняя, что дал инструкции полиции вызывать в отделение или даже арестовывать людей, которые собираются в группы. «Это ради остановки заболевания и спасения жизней. Точка», — резюмирует мэр, гнев которого вызвали похороны «прямо во время пандемии» — нечто, что, пишет он, он более терпеть не намерен.

По мнению конгрессмена Джерри Надлера, все люди несут ответственность за соблюдение социальной дистанции и делают свою часть работы, чтобы справиться с пандемией. В этих условиях неприемлемо выделение мэром какой-то одной группы людей, еще и с угрозами в отношении них. «Все мы должны быть лучше для себя и для этого города», — пишет Надлер.

Член городского совета Нью-Йорка Колман Йегер объявил высказывание мэра недопустимым — нельзя осуждать всю общину из-за одной группы людей, «это то, что вы не сделали бы ни с одной другой этнической группой», и мэр сам об этом знает, уверен Йегер.

Есть и другие высказывания от политиков, сводящиеся к тому, что совершенно не к лицу мэру выступать с заявлением, в котором он выделяет одну этническую группу среди прочих, говоря о распространении инфекции.

Антидиффамационная лига просит призвать де Бласио к ответу, возмущенная тем, что мэр нацелился на всю еврейскую общину, когда только одна группа людей нарушила правила.

Оппонентов де Бласио поддержал один из самых популярных телеведущих страны Дэн Бондинго, прокомментировав сообщение мэра словами «Тирания. В Америке. Прямо сейчас. Вас предупредили».