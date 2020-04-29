Москва, , 17:24 — REGNUM Росреестр разрабатывает законопроект о проведении общих собраний садоводческих товариществ в электронном виде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом сообщил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

«Голосование на общих собраниях. Сейчас мы с Союзом садоводов России прорабатываем предварительно проект законодательной инициативы, чтобы можно было организовать голосование с использованием электронных средств», — сообщил Бутовецкий.

По его словам, инициативу поддержал 71 регион России.

«Многие субъекты РФ говорили о том, что они готовы развивать свои региональные информационные системы в качестве будущей платформы для такого голосования садоводов», — отметил Бутовецкий.