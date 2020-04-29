Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам выяснить, как скрывали Китай и ВОЗ критически важные данные о коронавирусе, сообщает 29 апреля NBC News.

Напомним, ранее Белый дом неоднократно заявлял, что в бедственной ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса, виновны Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которые якобы не стали вовремя информировать мировое сообщество об угрозе коронавирусной пандемии.

Трамп неоднократно заявлял, что Китай и ВОЗ должны понести за это ответственность. В частности, предлагалось обложить КНР крупнейшим денежным штрафом.

Вашингтон уже заморозил финансирование ВОЗ, хотя представители этой международной организации сообщили, что физически не могли скрывать данные от Белого дома, так как представители США постоянно имеют доступ ко всем данным этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, США прочно удерживают первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса и числу смертей. Количество зараженных в этой стране превысило 1 млн человек.

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