Киев, , 17:14 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в четверг, 30 апреля.

Об этом сообщает аппарат украинского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно заявлению Разумкова, непосредственно перед заседанием Рады состоится согласительный совет лидеров фракций и руководства парламента.

В повестке дня заседания в настоящий момент — 17 вопросов, преимущественно это ратификации различных международных соглашений.

Если судить по открытой информации, которая доступна сейчас, резонансных вопросов (например, возможное назначение в правительство Михаила Саакашвили) украинский парламент 30 апреля рассматривать не будет.