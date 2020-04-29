Москва, , 17:13 — REGNUM В Госдуме намерены отложить обязательное лицензирование добычи подземных вод для садовых товариществ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

«Мы понимаем, что не все успели получить лицензии на пользование недр, понимаем, что это всегда связано с большими бюрократическими движениями, и в этой связи мы предлагаем всё-таки перенести на более поздний срок необходимость обязательного лицензирования добычи подземных вод для целей садовых некоммерческих товариществах», — заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Законопроект находится на стадии проработки, сообщил парламентарий.

«Мы уже проработали вопрос законодательной инициативы и подготовили соответствующие предложения, сейчас это проходит своё согласование, как я понимаю, Министерство природных ресурсов по итогам предварительного рассмотрения не против», — уточнил Николаев.

Вместе с тем в 2018 году Госдума приняла закон об освобождении садоводов от уплаты пошлины за добычу воды — при условии подачи заявления на получение лицензии до 1 января 2020 года, госпошлина взиматься не будет.