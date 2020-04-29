Москва, , 17:10 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» состоятся 30 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины обсудят ход реализации Минских соглашений и решений последнего саммита лидеров четвёрки, который состоялся в декабре минувшего года в Париже, уточнила она.

Напомним, ранее переговоры в «нормандском формате» анонсировал глава МИД Германии Хайко Маас. После консультаций с российским и украинским коллегами Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой он заявил о том, что процесс имплементации Минских соглашений «нуждается в новых импульсах».