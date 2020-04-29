Бразилиа, 29 апреля 2020, 16:52 — REGNUM Распоряжение бразильского президента Жаира Болсонару назначить на должность главы федеральной полиции страны Алешандри Рамаженя отменено судом, пишет 29 апреля Folha de S.Paulo.
Соответствующее решение вынесено бразильским Федеральным верховным судом.
Напомним, Болсонару отправил в отставку главу Федеральной полиции Бразилии Маурисиу Лейте Валейшу. Это вызвано скандал во властных кругах и обвинения президента в том, что он пытается увильнуть от правосудия, поэтому и избавился от Валейшу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Болсонару начинается расследование — соответствующее решение приняла вышеуказанная судебная инстанция.
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