Минск, , 16:43 — REGNUM В ходе состоявшегося 29 апреля телефонного разговора главы МИД России Сергей Лавров и Белоруссии Владимир Макей обсудили состояние отношений между Москвой и Минском. Об этом сообщает пресс-служба МИД постсоветской республики.

«В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений и интеграционного взаимодействия, а также графики двусторонних контактов на разных уровнях», — сказано в кратком официальном сообщении белорусского министерства.

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Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал углубление экономической интеграции в формате Союзного государства. Он также обвинил Россию в покушении на «суверенитет и независимость» постсоветской республики, в принуждении каждый Новый год «стоять на коленях» при обсуждении стоимости поставок нефти и газа, а также во внутриэкономических проблемах Белоруссии.

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Отметим, что и до 2019 года вопросы белорусско-российских отношений ограничивались экономическим сотрудничеством. Как показал украинский кризис 2014 года, Минск не стремится поддерживать номинального союзника в политических и иных вопросах. Тему гуманитарной интеграции Лукашенко заблокировал, сделав ставку на «нациестроительство».

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