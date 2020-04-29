Киев, , 16:31 — REGNUM Украина приложит все усилия, для того чтобы не опустить ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», заявил 29 апреля в интервью РБК гендиректор компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

По его словам, как только этот газопровод будет достроен, украинский маршрут транзита российского газа отойдёт на второй план и «Газпром» сможет совсем от него отказаться.

«Очевидно, что если «Газпром» достроит «Северный поток — 2», то мощности украинской ГТС станут избыточными для него», — заявил Макогон.

«Мы приложим максимум усилий, чтобы не допустить завершения «Северного потока — 2», так как этот проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности», — добавил он, однако не пояснил, в чём состоит «политический» характер проекта.

По утверждению Макогона, после вступления в строй только первой из трёх ниток «Турецкого потока» украинская газотранспортная система лишилась 15 млрд кубометров годового транзита. Завершение же строительства «Северного потока — 2» приведет к тому, что с украинского маршрута транзита российского газа исчезнет ещё 50 млрд. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» планировали достроить в декабре 2019 года, однако этому помешали жёсткие санкции, введённые США против швейцарской компании Allseas, суда которой занимались прокладкой подводного трубопровода.

На данный момент сроки завершения строительства «Северного потока — 2» перенесены на 2020 год. Завершить оставшиеся работы по монтажу подводной части газопровода намечено при помощи спецсудна «Академик Черский», которое идёт из Владивостока в Балтийское море.

Читайте ранее в этом сюжете: С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль