Москва, , 16:31 — REGNUM В связи с непростой экономической ситуацией из-за коронавируса у прибалтийских компаний могут появиться трудности в банковских и кредитных процедурах в России. Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов выступил с инициативой по поддержке российской экономики во время коронавируса.

Парламентарий считает, что нужно ужесточить процедуру выдачи рабочих виз для граждан стран Европейского союза и Прибалтики, чтобы предотвратить нелегальную трудовую деятельность. Он также предложил ужесточить некоторые банковские процедуры для иностранных инвесторов. Под этим подразумевается повышение комиссии для исходящих транзакций между банками в страны Прибалтики. По мнению Милонова, это нужно для того, чтобы сократить вывод денег за рубеж. Помимо этого, для представителей Прибалтики, являющихся владельцами компаний на территории РФ, могут быть применены повышенные кредитные ставки и увеличенный подоходный налог.

Такие меры, полагает депутат Госдумы, дадут возможность российским организациям получить налоговую отсрочку, при этом у них снизится общая налоговая нагрузка.