Минск, , 16:18 — REGNUM Saudi Aramco поставит в Белоруссию первый танкер нефти ориентировочно 11 мая. Разгрузка будет осуществляться через порт литовской Клайпеды.

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» не комментирует стоимость и другие условия поставки. Саудовская нефть предназначена для переработки на белорусских НПЗ.

В начале года через Прибалтику белорусский госконцерн получал нефть из Норвегии и России. Поставки необычным и намного более затратным способом обусловлены очередным нефтегазовым конфликтом, инициированным Минском в конце 2019 года.

Читайте подробности в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Напомним, Александр Лукашенко неоднократно ставил вопрос о снижении стоимости российских углеводородов для Белоруссии. В конце 2019 годаонзаблокировал подписание парафированных Минском и Москвой «дорожных карт» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства России и Белоруссии, а также запретил подписывать контракты на импорт нефти и газа из России.

После этого, с 1 января российские компании прекратили отгрузку в Белоруссию. В свою очередь Лукашенко снова стал демонстрировать «нефтяную независимость» от России, переплачивая за импорт нефти из дальнего зарубежья. Параллельно ведутся переговоры о замещении поставок российского газа — свои услуги в этом предлагает Литва.