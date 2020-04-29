Саранск, , 16:11 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков перечислил свою заработную плату за март на поддержку медиков республики. В регионе стартовала инициатива членов «Единой России», средства направят в конкретные лечебные учреждения, участвующие в борьбе с инфекцией, сообщили в правительстве республики.

Примеру главы региона последуют спикер Госсобрания республики, секретарь регионального политсовета партии Владимир Чибиркин, а также глава правительства республики, член регионального политсовета Владимир Сушков.

Напомним, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам. Собранные средства пойдут в основном на обеспечение школьников из малообеспеченных семей компьютерной техникой, а также на средства индивидуальной защиты для врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля республиканское отделение Российского союза промышленников и предпринимателей вышло с инициативой оказания помощи лечебным учреждениям и создании фонда. Волков поддержал предложение бизнес-сообщества республики, в регионе стартовала акция взаимопомощи #МыВместе. Бизнесмены республики оказали помощь больницам, закупив необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства. Затем предприятия безвозмездно передали 1,2 тыс. пасхальных продуктовых наборов для медперсонала больниц, которые борются с коронавирусной инфекцией.

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