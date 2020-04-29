Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Партия «Коммунисты России» намерена заполнить социальные сети и мессенджеры протестными лозунгами 1 мая вместо проведения уличной демонстрации, которая запрещена на период эпидемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 апреля в организации.

Ранее партии отказали в проведении традиционного первомайского митинга из-за введенных ограничений.

Коммунисты намерены потребовать немедленной национализации банков и безусловного моратория на платежи по кредитам в период режима повышенной готовности, моратория на начисление любых коммунальных платежей на полгода, реализации программы партии «Десять сталинских ударов по последствиям коронавируса».

Среди лозунгов имеются и такие: «Хватит мотивировать эпидемией запреты на свободу собраний», «Людям наемного труда — достойную социальную поддержку», «Нет сокращению рабочих мест», «Позор — чиновникам, оставившим нас без защитных масок и антисептиков», «Оптимизаторов» медицины и организаторов медицинской реформы — к ответу», «Да здравствует советская медицина», «Нет электронному рабству», «Поможет не бог в Конституции, а советские стандарты медобслуживания» и другие.

Основным же первомайским протестным лозунгом применительно к Петербургу у партии остается требование ни в коем случае не вводить пропускной режим, так как это может серьезно ухудшить и без того тяжёлое социальное положение населения и привести к хаосу.

Читайте также: Пропускная система в Петербурге перед праздниками стала бы безумием

«Коммунисты России» также разместят в соцсетях протестные лозунги против намерения властей освободить Санкт-Петербургскую епархию РПЦ от выплаты коммунальных платежей из-за эпидемии, когда таких мер не принимается в отношении обычных жителей города.

Кроме того, отметил руководитель регионального отделения Сергей Малинкович, несколько членов партии проведут в разных районах города одиночные флешмобы с соблюдением санэпидемических норм.

Читайте ранее в этом сюжете: «Виноваты чиновники»: коммунисты в Петербурге выступили против пропусков