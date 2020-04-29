Киев, 29 апреля 2020, 16:22 — REGNUM Правительство Украины разрешило работу продуктовых рынков, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщило 29 апреля информационное агентство «Укринформ».
Министр отметил, что всего откроются 872 рынка, соблюдение санитарных норм на них будут контролировать по два санинспектора на каждый рынок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на акцию протеста вышли предприниматели. Они потребовали либо открыть для них рынки, либо закрыть крупные торговые сети, которые продолжали работу, несмотря на карантин.
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