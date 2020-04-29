Киев, , 16:22 — REGNUM Правительство Украины разрешило работу продуктовых рынков, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, сообщило 29 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Было принято соответствующее постановление, которое будет завтра опубликовано в «Урядовом курьере» (официальная газета правительства Украины — ИА REGNUM), после чего деятельность продовольственных рынков в Украине будет возобновлена», — рассказал он.

Министр отметил, что всего откроются 872 рынка, соблюдение санитарных норм на них будут контролировать по два санинспектора на каждый рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на акцию протеста вышли предприниматели. Они потребовали либо открыть для них рынки, либо закрыть крупные торговые сети, которые продолжали работу, несмотря на карантин.

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