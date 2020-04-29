Киев, , 15:26 — REGNUM

Россия должна продолжать работу по доведению «Северного потока — 2» до пуска в эксплуатацию, потому что сохранение стратегического транзита по территории враждебного государства было бы глупостью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 апреля, комментируя высказывания главы компании-оператора украинской ГТС Сергея Макогона.

Ранее Макогон в интервью РБК заявил, что если Россия завершит строительство «Северного потока-2», то транзит газа через Украину после 2025 года остановится, а потому надо «приложить все усилия», чтобы сорвать реализацию этого проекта.

«Никто не сомневался, что борьба врагов России против «Северного потока — 2» будет яростной, продолжительной и системной. Она такой и является.

Украина сегодня, благодарю правящему в ней режиму, является врагом России. Русофобам в Киеве почему-то кажется, что такая позиция их страны украинскому народу полезна. Лишь меньшинство политического класса понимает, что это не так. Но большинство украинского народа понимает всё правильно: воевать с Россией для Украины гибельно.

Поэтому по «Северному потоку — 2» Россия должна продолжать системную работу по доведению этого проекта до пуска в эксплуатацию и запустить его. Сохранение стратегического транзита по территории враждебного государства действительно было бы глупостью.

Проект СП-2 выгоден, прежде всего, промышленно развитым европейским странам, которым нужно дешёвое энергетическое сырьё для производства и своих жителей. Киевскому режиму в преддверии экономического коллапса Украины ни то, ни другое не нужно. Зеленский и компания хотят быть рантье на нашем газе. До народа эти деньги доходить не будут даже в те годы, когда будут в украинскую казну поступать.

Они, это деньги, могли бы поступать долго, но придётся ограничиться 5-летним сроком. С врагами надо поступать так, как надо поступать с врагами!