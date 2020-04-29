Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В Чувашии на сессии Госсовета сегодня, 29 апреля, депутаты поддержали досрочную отставку уполномоченного по правам ребёнка республики Елены Сапаркиной, передаёт корреспондент ИА REGNUM. С поста она уволилась по собственному желанию.

В должности уполномоченного по правам ребёнка в Чувашии Елена Сапаркина проработала три года. Заявление о сложении полномочий поступило в комитет парламента 14 апреля, его рассмотрели на очередной сессии. У депутатов вопросов не было, а детский омбудсмен, в свою очередь, поблагодарила народных избранников «за понимание, отзывчивость и помощь в своей работе».

За сложение полномочий проголосовали 39 депутатов, двое были против, один воздержался.

Напомним, назначение Елена Сапаркиной сопровождалось скандалом: резонанс вызвала не сама кандидатура, а её родственные связи с супругой Михаила Игнатьева (на тот момент — глава Чувашии), которой она приходится племянницей. Игнатьев был снят с должности 29 января 2020 года указом президента Владимира Путина в связи с утратой доверия.

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