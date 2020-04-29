Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Заместитель главы правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов госпитализирован в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом 29 апреля сообщили региональные СМИ.

Ранее было официально подтверждено, что у двоих сотрудников администрации Ленинградской области обнаружен коронавирус. Как стало известно ИА REGNUM, 60-летний Николай Емельянов ушел на больничный еще 20 апреля.

По данным издания «47news», Емельянов госпитализирован в Ленинградский областной кардиодиспансер на Полюстровском проспекте в Петербурге, который в апреле был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19.

«В учреждении заявили, что пациента к ним доставили 23 апреля. К среде, 29 апреля, состояние Емельянова оценивается как среднее, температура держится на уровне 36,6», — отмечает издание.

Как рассказал 22 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, COVID-19 обнаружился у сотрудника технической службы, который в администрации настраивает микрофоны. Все, кто с ним контактировал, в том числе и сам Дрозденко, ушли на карантин и сдали анализы на коронавирус.

Раньше чем будут получены результаты нескольких последовательных анализов, возвращаться в свой рабочий кабинет Дрозденко не планирует и работает в удалённом режиме, посредством видео-конференц-связи.

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