Триполи, 29 апреля 2020, 15:19 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) обвинила власти в восточной части Ливии в нарушении международных обязательств в области прав человека из-за депортации мигрантов и беженцев. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление ООН.
По данным представителей ООН, с начала года из Ливии было депортировано 1400 беженцев.
При этом, как считают эксперты, ничего не было сделано для обеспечения их защиты, поскольку они были возвращены в страны Африки к югу от Сахары, такие как Судан и Сомали, где они подвергнуться преследованиям.