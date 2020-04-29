Москва, , 15:09 — REGNUM В связи с реализацией соглашения ОПЕК+ и сокращением нефтедобычи может серьёзно пострадать российская нефтесервисная отрасль, которую необходимо поддержать. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Нефтесервисная отрасль. Падение заказа для нефтесервиса может составить до 30−40%. В некоторых случаях и больше. Нефтесервисный сегмент — это важный сегмент для отрасли нефтегазовой, на сегодня полтора триллиона выручки для отрасли и более 150 тыс. занятых в отрасли. Конечно, это важный элемент нефтедобывающего сегмента. Нам важно сохранить этот сегмент до быстрого восстановления добычи в будущем, когда мировая экономика начнёт восстановление», — заявил Новак.

«Для этого необходимо поддерживать спрос в этом секторе — соответствующие предложения подготовлены. Они включают в том числе нестандартные подходы. Мы считаем, что важно создать условия продолжения деятельности по бурению скважин даже в тот период, когда в этом нет необходимости. Для того необходимо обеспечить финансирование бурения скважин, чтобы в будущем можно было оперативно запустить этот фонд, когда возникнет необходимость», — указал он.

По итогам года прогнозируется снижение объёмов добычи примерно на 10% к уровню 2019 года. Это приведёт к сокращению объёмов прокачки нефти, снижению потребления электроэнергии, указал он.