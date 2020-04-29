Новосибирск, , 15:07 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции сегодня, 29 апреля, ответил на критику главы Роспотребнадзора Анны Поповой о нарушениях самоизоляции в регионе.

Напомним, накануне, 28 апреля, в ходе совещания президента России Владимира Путина с губернаторами Попова назвала Новосибирскую область в числе неблагополучных по самоизоляции граждан и темпам прироста заразившихся.

«Нас очень беспокоят высокие темпы роста заболеваемости, несмотря на то, что они не слишком выбиваются на фоне всей страны, но они действительно высоки и это не может не настораживать», — цитирует «Континент Сибирь» Травникова.

Губернатор уточнил, что в настоящее время власти анализируют, как 150-летие В.И. Ленина и православная Пасха «могли повлиять на темпы роста заболеваний».