Эр-Рияд, , 15:17 — REGNUM Представители правительства Саудовской Аравии призвали Южный переходный совет (ЮПС), базирующийся в йеменском Адене, соблюдать соглашение о прекращении огня с правительством Йемена. Об этом 29 апреля сообщает Al Jazeera.

Ранее руководство указанного региона приняло решение о самоуправлении, расторгнув соглашение с правительством страны, которое также подразумевало урегулирование военного противостояния между сторонами конфликта.

В Эр-Рияде опасаются, что данный шаг может привести к столкновениям, что усложнит ситуацию в стране и усилит повстанцев-хуситов, контролирующих большую часть Йемена.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США отреагировал на события в йеменском Адене