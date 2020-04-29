Москва, , 15:01 — REGNUM Цены на топливо в России остаются стабильными при падении спроса на него. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Цены на автозаправочных станциях стабильны. На автомобильный бензин цены с начала года не изменились. На дизельное топливо рост находится в пределах инфляции», — заявил Новак.

«В розничном сегменте рынка падение спроса на автомобильный бензин в апреле составило от 40% до 50% на автозаправочных станциях. На дизельное топливо примерно на 30%, падение потребление авиакеросина составила более 50%», — подчеркнул он.

По его словам, текущая ситуация с топливным обеспечением регионов стабильная.