Париж, , 15:01 — REGNUM Власти Франции объявили, что посещение церквей будет ограничено до июня из-за угрозы распространения коронавируса, передает BFM TV.

«Что касается мест отправления религиозных обрядов, я знаю нетерпение религиозных общин. Места отправления религиозных культов могут оставаться открытыми. Но я считаю, что законно просить их не организовывать религиозные церемонии до 2 июня», — заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Конференция епископов Франции с сожалением приняла к сведению эту дату, которая навязана католикам и всем религиям во Франции.

Подчеркнув, что «свобода вероисповедания» является «составным элементом демократической жизни», епископы также выразили желание встретиться с «общественными, национальными или местными властями, чтобы подготовиться к эффективному возобновлению богослужения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франциизапретил до сентября проведение всех культурных событий численностью более 5000 человек.

Подробнее в материале: Власти Франции запретили проведение массовых культурных мероприятий