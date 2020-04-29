Москва, , 15:00 — REGNUM Несмотря на прекращение курируемой Госдепартаментом США программы школьных обменов FLEX, американцы тем не менее через свои фонды продолжили работу в РФ в обход официальных властей. Об это сегодня. 29 апреля, на совместном заседании комитетов Совета Федерации по международным делам и по обороне и безопасности заявил директор департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ Михаил Петраков.

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Он уточнил, что американская сторона тайком «договариваясь на местах», вывозила к себе российских детей и расселяла их по семьям.

«И в том, что они вывозят детей, я вижу попытку наших американских партнеров создать пул людей, которым они могли бы воспользоваться», — заявил дипломат.

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Как сообщало ИАИА REGNUM, в середине апреля восольству России в Вашингтоне власти США сообщили о 74 старшеклассниках из РФ, которые приехали в страну осенью 2019 года, чтобы учиться. Подробности о школьниках неизвестны, у российской стороны полных списков детей нет.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в 2014 году Россия отказалась от участия в одной из программ школьных обменов, так как организаторы не могли гарантировать, что дети благополучно вернутся домой. Однако, добавила она, в США «не успокоились и стали действовать тайком», пока афера не вскрылась в критический момент.