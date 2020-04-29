Киев, , 15:04 — REGNUM Правительство Украины ограничит зарплаты высших чиновников и членов наблюдательных советов крупнейших компаний, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, открывая заседание правительства, сообщило 29 апреля информационное агентство «Укринформ».

"В условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники и члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии», — отметил он.

Глава правительства Украины также рассказал о планах по поддержке предпринимателей. Им хотят дать возможность брать кредиты под госгарантии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал ограничить максимальную зарплату чиновников суммой 47 тыс. гривен (примерно $1724).

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