Москва, , 14:53 — REGNUM Из-за торможения падения спроса в Европе и вступления в силу соглашения ОПЕК+, дисбаланс на рынке нефти должен сократиться во второй половине мая 2020 года. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Мы видим зелёные ростки увеличения спроса. В Северной и Центральной Европе падение спроса на нефтепродукты сократилось на 10−15 процентных пунктов. То есть с 70% до 55 — 60%», — заявил Новак.

Мы также видим заявления ряда стран о постепенном ослаблении ограничительных мер в мае. С учётом этого, а также с учётом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшиться. Есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на нефтяных рынках начиная со второго полугодия», — указал он.