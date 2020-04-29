Брюссель, , 15:02 — REGNUM Процедура устранения нарушений европейских норм в сфере независимости судебной системы Польши запущена Еврокомиссией (ЕК). Об этом заявила 29 апреля на видео-брифинге замглавы ЕК Вера Юрова.

Она пояснила, что процедура начата в связи с вступлением в силу польского закона о судебной реформе. Он начал действовать 14 февраля этого года и изменил порядок исполнения обязанностей судьями.

Еврокомиссия полагает, что новый дисциплинарный режим в отношении судей можно использовать, чтобы оказать политическое давление на судебную систему. Ранее Еврокомиссия уже выражала Варшаве свою озабоченность по этому поводу, сказала Юрова.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о реформе судебной системы, вызвавший дискусии в обществе и критику со стороны ЕК, был принят в Польше по инициативе правящей партии «Закон и справедливость». Верховный суд Польши пришел к выводу, что реформа грозит стране выходом из ЕС.

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