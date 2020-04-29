Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Пентагон собирается закрыть ещё 19 проектов по военному строительству на сумму 274 миллиона долларов в Европе, направляемых на сдерживание России. Средства будут перераспределены на ряд строительных проектов на территории США, в том числе на строительство пограничной стены на границе с Мексикой.

Всего глава Пентагона намерен перераспределить 545,5 миллиона долларов из бюджета ведомства на строительство. Об этом пишет американское издание Defence News со ссылкой на пояснительную записку министра обороны США Марка Эспера.

По мнению представителей Демократической партии США в Конгрессе, данный подход министерства обороны США нанесёт «сильный удар по усилиям в рамках Европейской инициативы сдерживания, которые были разработаны для укрепления реальных потребностей национальной безопасности и предотвращения российской агрессии против американских союзников и партнёров в Европе».

Средства выделялись на инфраструктуру по размещению военной авиации, топлива и боеприпасов. Около 1 миллиарда долларов, предназначавшихся на эти цели, направляются на строительство стены на границе с Мексикой.

Пентагон настаивает на том, что все затронутые проекты просто «отложены». В то же время министерство обороны возобновляет работы по 22 строительным проектам на территории 17 штатов США. Ранее министр обороны США заявлял, что европейские союзники могли бы взять на себя расходы по созданию военной инфраструктуры в Европе по 40 проектам на сумму в 771 миллион долларов.