Москва, , 14:42 — REGNUM В России удаётся стабильно поддерживать энергоснабжение на фоне противоэпидемических мероприятий. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Ситуация действительно непростая, но не критическая. В настоящее время отрасль продолжает в полной мере выполнять свои обязательства перед потребителями, надёжно обеспечивать энергоснабжением население, промышленных потребителей, обеспечивать внутренний рынок нефтепродуктами, газом, углём», — заявил Новак.