Лилонгве, , 14:42 — REGNUM Второй раз за две недели Верховный суд Малави не позволил правительству страны ввести общенациональный карантин в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

Суд постановил, что введение общенационального карантина должно быть отложено, пока Верховный суд не вынесет решения по ряду других конституционных вопросов, возникших в ходе пандемии.

По информации журналистов телерадиокомпании, судебный иск против введения карантина был подан Коалицией правозащитников, члены которой предупредили, что бедные жители страны подвергаются наибольшему риску, поскольку правительство не предусматривало предоставление продовольственной помощи малоимущим во время карантина. Религиозные группы также выступали против карантина, заявляя, что общенациональный карантин будет нарушением свободы вероисповедания.

В Малави зарегистрировали 36 случаев заражения коронавирусом, в том числе три случая с летальным исходом.

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