Москва, , 14:38 — REGNUM Инфраструктурные проекты в энергетической сфере должны оставаться в фокусе внимания правительства, в том числе на фоне противоэпидемических мер. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.

«И, конечно, необходимо продолжить крупные инфраструктурные проекты в энергетике, значимые для российских регионов, для предприятий реального сектора. Мы запускаем новые объекты, скажем, в сфере здравоохранения — они должны быть своевременно подключены к сетям. И генерации должно хватать, и сетевое хозяйство должно соответствовать новым задачам», — заявил Путин.