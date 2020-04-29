Будапешт, , 14:35 — REGNUM

Антисоветская составляющая запланированных американцами к осуществлению в Венгрии программ неизбежно получит антироссийскую и ревизионистскую направленность, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 апреля, комментируя информацию о намерении США профинансировать проекты, рассказывающие о так называемой «советской тирании» в Венгрии.

Ранее Russia Today сообщило о намерении посольства США в Венгрии выделять по 25 тысяч долларов на реализацию каждого из проектов, которые будут способствовать «правдивому признанию» событий Второй мировой войны, холокоста и послевоенного периода, в том числе времен так называемой «тирании СССР».

Автор каждого проекта должен подчеркнуть «важность и ценность вклада трансатлантического сообщества в победу над фашизмом», а также привлечь к работе экспертов из США, которые «помогут лучше понять западные демократические принципы».

«Американцы борются с Советским Союзом давно. Даже в 1930-е, будучи заинтересованными в осуществлении в СССР крупных промышленных проектов с их участием, они боролись с СССР, пестуя нацистский режим в Германии. Потом был период условного союзничества в годы Второй мировой войны, но потом их борьба с советским проектом стала ещё более настойчивой и изощрённой.

Эта борьба дала определённые результаты, в 1991 году СССР прекратил свой существование, но корни советского проекта глубоко сидят в российском обществе. Сегодня антисоветизм — это способ борьбы с Россией.

Венгрия в качестве получателя помощи в осуществлении проектов, рассказывающих о так называемой «советской тирании», выбрана неслучайно: до начала 1945 года правительство этой страны было союзником Гитлера. Это союзничество закончилось для Венгрии гибелью более 800 тысяч её солдат. Мирное население испытало на себе всю тяжесть политического режима того времени, особенно после оккупации этой страны Германией в марте 1944 года. В стране действовал Повстанческий национально-освободительный комитет. Другими словами, для венгров приход Красной армии был именно освобождением; в её рядах сражались венгерские добровольцы. Американцы хотят переформатировать память венгров об этом.

Перед лицом осуществлявшегося в Венгрии в годы войны преследования евреев (до полумиллиона из них погибли в немецких концлагерях и на пересыльных пунктах) американцы, естественно, не могли не включить в свою программу и такую тему, как холокост.

Острие программы, однако, и в этом нет сомнения, будет направлено на исследование «актов жестокости при тирании СССР». В Венгрии, как известно, в 1956 году произошёл антикоммунистический мятеж, подготовленный странами НАТО. Он сопровождались чудовищными актами жестокости в отношении венгерских коммунистов. Соединения Советской Армии, пришедшие на помощь дружественному СССР правительству Венгрии, тоже понесли потери. Тем не менее, сам венгерский режим народной демократии в последующие годы был одним из самых демократичных в социалистическом содружестве.