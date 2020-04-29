Москва, , 14:35 — REGNUM Правительство должно обеспечить удовлетворение внутреннего спроса на топливо в России. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Нельзя допустить дефицита топлива на внутреннем рынке. Ограничение энергоснабжения предприятий, населённых пунктов страны», — заявил Путин.

Ведущие компании российского ТЭК входят в перечень системообразующих предприятий, напомнил он.

«Наша главная, общая задача — обеспечить долгосрочную устойчивость российского ТЭК. По всему циклу — от добычи ресурсов до их транспортировки и глубокой переработки. Включая организацию работы среднего и малого бизнеса, которые оказывают отрасли сервисные услуги, обеспечивают технологический процесс», — подчеркнул президент.