29 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Россия располагает огромным потенциалом по наземному развёртыванию баллистических и крылатых ракет меньшей и средней дальности и может его задействовать в любое время в ответ на обострение международной обстановки.

Владимир Васильев, , 16:21 — REGNUM Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил своё действие 2 августа 2019 года. Инициаторами разрыва договора выступили США. С этой даты прошло почти 10 месяцев. Не лишним будет обсудить, какими вариантами по развёртыванию ракет меньшей и средней дальности наземного базирования располагает Россия.

Контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K с крылатыми ракетами «Калибр» Vitaly V. Kuzmin

С учётом падения цен на нефть и газ и, соответственно, доходов от экспорта энергоносителей, а также пандемии нового коронавируса, вызвавшей небывалый спад экономической активности по всему миру, предпочтение будет отдано тем вариантам, которые соответствуют критериям наибольшей эффективности и меньшей стоимости.

Для начала уточним классификацию. Согласно ДРСМД, действовавшему между СССР-Россией и США с 1987 года по 2 августа 2019 года, ракетами меньшей дальности являются ракеты с дальностью полёта от 500 до 1000 километров, ракетами средней дальности — ракеты с дальностью полёта от 1000 до 5500 километров.

Рассмотрим потенциальные варианты развёртывания Россией ракет меньшей и средней дальности наземного базирования. На первое место по простоте решения задачи следует поставить оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М». Данный комплекс использует два типа ракет: баллистическую 9М723, крылатые 9М728 и 9М729.

Ракетный комплекс «Искандер-М» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дальность полёта баллистической ракеты 9М723 — до 500 километров, а крейсерская скорость полёта ракеты после начального участка траектории — 2100 метров в секунду. На одной пусковой установке размещаются две ракеты.

Габариты ракеты 9М723 позволяют установить на неё более мощный твердотопливный двигатель, обеспечивающий дальность полёта не менее 700 километров. По информации от Объединённой авиастроительной корпорации, гиперзвуковой ракетный авиационный комплекс Х-47М2 «Кинжал» является авиационным вариантом ракеты 9М723, но только с более мощным двигателем.

Дальность поражения «Кинжала» (без боевого радиуса самолёта-носителя) — 2000 километров. Соответственно, возможно оснащение ракеты 9М723 двигателем от ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал», что превратит «Искандер-М» в ракетный комплекс средней дальности.

Дальность полёта крылатой ракеты 9М728 составляет 490 километров, скорость полёта ракеты — 230−260 метров в секунду. Пусковая установка несёт два транспортно-пусковых контейнера для крылатых ракет.

Дальность полёта крылатой ракеты 9М729 равна 480 километрам. На пусковой установке размещаются четыре транспортно-пусковых контейнера для крылатых ракет.

Ракеты 9М728 и 9М729 имеют жидкостной двигатель, который заправляется определённым количеством топлива в заводских условиях. США выдвигали России по ДРСМД обвинение, что крылатая ракета 9М729 имеет дальность полёта более 500 километров. На эти обвинения Россия отвечала, что все пуски ракет класса «земля-земля» проводились на дальность, не превышающую ограничения, предусмотренные ДРСМД, т. е. в пределах 500 километров.

Пуск ракеты 9М729 на учениях в 2015 году Mil.ru

В случае с жидкостным реактивным двигателем заправка топливом определённой массы обеспечивает ракете определённую дальность полёта. В связи с вышеизложенным можно предположить, что при увеличении массы топлива дальность поражения крылатых ракет 9М728 и 9М729 увеличится. В ряде открытых источников указывалась дальность полёта до 1000 и до 2000 километров, однако официально эти цифры никто не подтверждает.

Таким образом, комплекс «Искандер-М», оснащённый крылатой ракетой с увеличенной массой топлива, может легко стать ракетным комплексом меньшей и средней дальности.

На втором месте с точки зрения перспективы развёртывания ракет меньшей и средней дальности наземного базирования стоит береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион». Он существует в двух вариантах: подвижном — «Бастион-П» и стационарном — «Бастион-С». Комплекс оснащается крылатыми противокорабельными ракетами П-800 «Оникс». Максимальная скорость полёта данной ракеты доходит до 2,5 Махов, дальность поражения цели на земле — до 450 километров, на море — до 350 километров.

В сентябре 2019 года в открытой печати появилась информация о том, что военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» разработала в тех же массогабаритных характеристиках усовершенствованную модель ракеты «Оникс» — «Оникс-М», имеющую дальность полёта до 800 километров. Оснащение в перспективе береговых ракетных комплексов «Бастион-П» и «Бастион-С» крылатыми ракетами «Оникс-М» делает их ракетными комплексами меньшей дальности.

Необходимо отметить важную деталь. Пусковая установка для запуска крылатых ракет «Оникс», «Калибр», «БраМос» и «Циркон» является универсальной как по носителям, так и по типам старта (подводный/надводный/наземный, наклонный/вертикальный). Поэтому она может размещаться на надводных кораблях и катерах, подводных лодках, береговых подвижных и стационарных комплексах.

Таким образом, «приземление» крылатой ракеты «Калибр-НК» морского базирования не потребует больших усилий. При оснащении этой ракетой береговой ракетный комплекс «Бастион-П» («Бастион-С») становится ракетным комплексом средней дальности. Дальность поражения «Калибром» наземного базирования цели на земле будет сопоставима с дальностью поражения этой ракетой с надводного корабля и составит около 2600 километров.

Мобильные пусковые установки «Бастион» во время военных учений Mil.ru

В начале 2019 года в прессе появилась информация о разработке в России усовершенствованной версии ракеты «Калибр» — «Калибр-М» с дальностью полёта до 4,5 тысячи километров. После постановки на вооружение ракеты «Калибр-М» морского базирования потенциально возможным становится вариант её наземного развёртывания.

Очень перспективными вариантами ракетных комплексов наземного базирования могут стать БРК «Бастион-П» и «Бастион-С» с крылатыми гиперзвуковыми противокорабельными ракетами 3М22 «Циркон». Уникальные характеристики ракеты в виде скорости более 9 Махов и дальности более 1000 километров превратят БРК «Бастион» в ракетные комплексы средней дальности, обладающие ужасающей мощью. Постановка морского варианта ракеты 3М22 «Циркон» на вооружение запланирована на 2022 год. Создание сухопутного варианта «Циркона» выглядит вполне логичным.

Есть ещё один уникальнейший вариант развёртывания ракетных комплексов меньшей и средней дальности наземного базирования. Речь идёт о контейнерном ракетном комплексе Club-K. Он представляет собой самый обычный транспортный морской 40-футовый контейнер, в котором размещается подъёмная пусковая установка на четыре ракеты — универсальный стартовый модуль.

Для того чтобы привести комплекс Club-K в боевое состояние и произвести пуск ракет, требуются ещё два таких же 40-футовых контейнера, в которых находятся модуль боевого управления и модуль энергопитания и жизнеобеспечения. Данные контейнеры можно доставить к месту развёртывания любым транспортом. При этом по внешнему виду контейнеры ракетного комплекса невозможно отличить от таких же транспортных морских контейнеров с гражданской продукцией.

Контейнерный комплекс ракетного оружия Club-K с крылатыми ракетами «Калибр» Vitaly V. Kuzmin

Изготовителем Club-K является ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат». Кстати, этот же концерн производит универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 (УКСК 3С14), который может использоваться для пуска ракет «Оникс», «Калибр», «БраМос» и «Циркон».

Таким образом, Россия располагает огромным потенциалом по наземному развёртыванию баллистических и крылатых ракет меньшей и средней дальности и может его задействовать в любое время в ответ на обострение международной обстановки.

В основе этих возможностей лежат универсальность пусковых установок как по носителям, так и по типам старта (подводный, надводный, наземный, наклонный, вертикальный), а также потенциал увеличения дальности поражения за счет модернизации и постановки на вооружение новых образцов ракетной техники.