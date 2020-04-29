Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров («Единая Россия») заявил, что ощущает вместе с другими депутатами, как трудно приходится гражданам на самоизоляции, но необходимо призывать их к сохранению этого режима, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания Assembly.spb.ru

«Чувствуем это спиной, кожей, головой — насколько тяжело людям находиться и работать в таком режиме, режиме самоизоляции. Но выхода, безусловно, нет», — сказал Макаров на заседании 29 апреля.

Именно поэтому, считает он, необходимо отменить следующее заседание Заксобрания 6 мая, дабы у парламентариев было время на убеждение избирателей сидеть дома в праздники.

«И наши призывы — оставайтесь дома — это то, чем мы можем поддержать наших врачей, всех тех людей, которые находятся в окопе, находятся на передовой. Мы с вами тоже не будем вылезать из этих окопов. Поэтому перерыв сегодня будет оправдан, но мы должны отработать обязательно с жителями», — сказал Макаров.

В результате отмены заседания «каникулы» депутатов растянутся на две недели, в следующий раз они соберутся только 13 мая. За это время, по словам единоросса, депутаты также смогут спеть с ветеранами песни ко Дню Победы, оказать им поддержку, организовать акции по раздаче георгиевских ленточек и поучаствовать в онлайн-марше «Бессмертного полка».

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