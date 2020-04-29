Афины , , 14:36 — REGNUM Обращение греческого правительства с кризисом, вызванным пандемией, завоевало похвалу граждан в стране, где годами наблюдается нестабильность. Об этом говорится в статье The New York Times.

В статье, озаглавленной «Греция превосходит все прогнозы», говорится, что «поскольку вирус распространился в Европе, многие греки опасались худшего: их очередь настанет после Италии или Испании. Страна была ослаблена после десятилетия финансового кризиса, и имеет одно из старейших населений в ЕС после Италии, что делает ее более уязвимой для болезни».

Тем не менее, число умерших от COVID-19 и число людей, проходящих лечение в Греции, составляет лишь небольшой процент от числа зарегистрированных в других европейских странах.

«Греция превзошла все ожидания», — сказал Кевин Федерстаун, директор Греческой обсерватории Лондонской школы экономики, который упоминается в статье. В итоге страна, привыкшая считаться проблемной в ЕС, хвалит правительство и с нетерпением ожидает возобновления своей экономики.