Душанбе, , 14:02 — REGNUM Запрет на использование славянских суффиксов в именах и отчествах новорожденных в Таджикистане одобрили депутаты нижней палаты парламента республики, сообщили 29 апреля в пресс-службе законодательного органа.

Согласно документу, в именах новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы «ов-ев», а в отчества — «ович-евич» и «овн-евн». Требование не распространяется на этнические меньшинства, проживающие на территории Таджикистана.

Министр юстиции Музаффар Ашуриён пояснил, что требования касаются тех детей, которые родятся после вступления закона в силу. Он считает, что поправки необходимы для «возрождения национальных имен».

Напомним, 21 марта 2007 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал вернуться к культурным корням и использовать национальную топонимику. Глава государства решил изменить свою фамилию с Рахмонова на Рахмон.

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